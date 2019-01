1 minuto in Borsa 4 gennaio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Saipem (+4,74%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Amplifon, che prosegue le contrattazioni a -1,45%.

Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +269 punti, con un calo di 3 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,87%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Unione Europea annunciati i Prezzi al Consumo pari a 1,6%. In Italia, lo stesso dato si attesta su 1,1%. Tra i principali indicatori in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del Tasso di Disoccupazione e dell’ISM non manifatturiero.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 6.271 punti.