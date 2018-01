1 minuto in Borsa 4 gennaio 2018

(Teleborsa) – Brillante Piazza Affari, che si allinea all’ottima performance delle principali borse europee.

Buona la performance a Milano del comparto Automotive (+4,54%).

Il settore Alimentare, con il suo -0,57%, si attesta come peggiore del mercato.

L’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,38%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicato il dato sul PMI composito in Unione Europea, pari a 58,1 punti, e il dato sul PMI manifatturiero in Giappone, pari a 54 punti.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia del PMI servizi, che del Challenger licenziamenti.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 6.407 punti.