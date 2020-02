1 minuto in Borsa 4 febbraio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – In Europa si scatenano gli acquisti, così come a Piazza Affari che mostra un’ottima performance.

In luce sul listino milanese il comparto tecnologia (+2,78%).

Consolida i livelli precedenti lo spread, attestandosi a +139 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,94%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Italia annunciati i Prezzi al Consumo su base mensile, pari a 0,2%.

Su base annuale, lo stesso dato si attesta su 0,6%. Si attende domani dall’Unione Europea la diffusione del PMI composito e delle Vendite al Dettaglio.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 9.229,75 punti.