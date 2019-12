1 minuto in Borsa 4 dicembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Buzzi Unicem (+2,95%). Le peggiori performance si registrano su Nexi, che ottiene -0,62%.

Sulla piattaforma americana del CME, forte rialzo per il petrolio, che mette a segno un guadagno dell’1,73%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicato il PMI composito dell’Unione Europea, pari a 50,6 punti. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione degli Occupati ADP, delle Scorte di Petrolio e dell’ISM non manifatturiero.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 8.300,25 punti.