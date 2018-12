1 minuto in Borsa 4 dicembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei.

Buona la performance a Milano del comparto chimico (+1,04%).

Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore tecnologia (-2,01%).

Piccolo passo verso l’alto dello spread che raggiunge quota +285 punti mostrando un aumento di 3 punti.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, si attende domani dall’Unione Europea la diffusione del PMI composito e delle Vendite al Dettaglio.

I mercati sono in attesa degli Ordini dell’Industria della Germania, in previsione sempre domani.

I mercati sono in attesa del PMI composito degli Stati Uniti, in previsione ancora domani nel pomeriggio.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.016,5 punti.