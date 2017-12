1 minuto in Borsa 4 dicembre 2017

(Teleborsa) – Seduta in rally a Piazza Affari, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Buzzi Unicem (+4,51%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Prysmian, che prosegue le contrattazioni a -2,04%.

L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,48%.

Un cenno ai dati macro più prossimi. Si attende domani dall’Unione Europea la diffusione del PMI servizi e del PMI composito.

È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio degli Ordini dell’Industria. Domani, in Cina, sarà pubblicato il PMI servizi Caixin.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.378 punti.