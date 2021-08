1 minuto in Borsa 4 agosto 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Stellantis (+2,47%). I più forti ribassi si verificano su Buzzi Unicem, che continua la seduta con -2,16%.

Sulla piattaforma americana del CME, lieve calo del petrolio, che scende a 70,15 dollari per barile. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, annunciati in Unione Europea il dato sulle Vendite al Dettaglio, pari a 1,5%, e il dato sul PMI composito, che si attesta su 60,2 punti. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia del PMI composito, che delle Scorte di Petrolio.

Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 15.051,25 punti.