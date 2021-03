1 minuto in Borsa 31 marzo 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio positivo per Piazza Affari, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d’Europa in cui regna la cautela.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, su di giri Buzzi Unicem (+2,39%). Le peggiori performance si registrano su Banco BPM, che ottiene -1,12%.

Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio che scambia a 60,47 dollari per barile.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, annunciati i Prezzi al Consumo in Unione Europea, pari a 1,3%, e in Italia, dove il valore è 0,8%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia delle Scorte di Petrolio, che del PMI Chicago.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 12.876 punti.