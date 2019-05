1 minuto in Borsa 31 maggio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata difficile per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Juventus (+1,30%). I più forti ribassi si verificano su Fiat Chrysler, che continua la seduta con -5,25%.

Lo Spread peggiora, toccando i +289 punti, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,69%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicati i Prezzi al Consumo, in Italia, dove il valore raggiunge 0,1% su base mensile, mentre si registrano 0,9% su base annuale. Sono previsti questo pomeriggio dalla Germania l’annuncio dei Prezzi al Consumo, e dagli Stati Uniti quello della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.153,25 punti.