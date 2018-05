1 minuto in Borsa 31 maggio 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Brilla Piazza Affari, al contrario dell principali Borse Europee che restano ancorate ai valori della vigilia.

In luce sul listino milanese il comparto Assicurativo (+2,39%).

Il settore Utility, con il suo -0,59%, si attesta come peggiore del mercato.

Lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,31%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, annunciati in Unione Europea il dato sui Prezzi al Consumo, pari a 1,9%, e il dato sul Tasso di Disoccupazione, che si attesta su 8,5%.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia di Stoccaggi gas, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 6.992,75 punti.