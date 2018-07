1 minuto in Borsa 31 luglio 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata strepitosa per Piazza Affari, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini.

In buona evidenza a Milano il comparto bancario (+2,31%).

Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore viaggi e intrattenimento (-1,38%).

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a 232 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,76%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Italia annunciato il PIL pari a 1,1%.

In Unione Europea, lo stesso dato si attesta su 0,3%.

Tra i principali indicatori in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell’Indice Costo del Lavoro e delle Spese personali.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.217,75 punti.