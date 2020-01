1 minuto in Borsa 31 gennaio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – La Borsa di Milano è in netta decrescita, mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su Leonardo, che vanta un incremento del 3,10%. Le più forti vendite si manifestano su Banco BPM, che prosegue le contrattazioni a -3,29%.

Sui livelli precedenti lo spread, si mantiene a +137 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,93%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Italia annunciato il PIL, pari a 0%. In Spagna, pubblicati i Prezzi al Consumo con valore pari a 1,1%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan e del PMI Chicago.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 9.195 punti.