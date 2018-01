1 minuto in Borsa 31 gennaio 2018

(Teleborsa) – Si muove all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, sostenuta Fineco, con un discreto guadagno dell’1,11%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Leonardo, che prosegue le contrattazioni a -3,95%.

Seduta in frazionale ribasso per il petrolio , che lascia, per ora, sul parterre lo 0,65%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicati in Unione Europea il dato sul Tasso di Disoccupazione, pari a 8,7%, e il dato sui Prezzi al Consumo, che si attesta su 1,3%.

Tra i principali indicatori in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia di Vendita case in corso, che dell’Indice Costo del Lavoro.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.965,25 punti.