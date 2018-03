1 minuto in Borsa 31 agosto 2016

editato in: da

(Teleborsa) – Positiva Piazza Affari, che si allinea alla buona performance delle principali borse europee. Londra si muove sulla parità.

Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti Chimici, Sanitario e Assicurativi. Si muove appena sotto la parità il comparto Viaggi e Intrattenimento, in calo dello 0,29%.

Sui livelli della vigilia lo spread, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,11%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, segnali di ripresa per il commercio italiano a giugno, mentre peggiora la fiducia dell’economia di Eurolandia. Nel pomeriggio sono attesi l’indice di fiducia degli investitori istituzionali e la fiducia dei consumatori dagli USA.

Attesa una partenza negativa per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sotto la parità, in sintonia al derivato sui titoli tecnologici USA che scambia in calo dello 0,19%.