1 minuto in Borsa 30 settembre 2021

(Teleborsa) – Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. L’incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.

In buona evidenza a Milano il comparto beni per la casa (+5,04%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore vendite al dettaglio (-1,33%). Tra le maggiori valute, sessione debole per l’Euro/Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,23%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Unione Europea annunciato il Tasso di Disoccupazione, pari a 7,5%.

In Italia, pubblicati i Prezzi al Consumo con valore pari a 2,6%. Questo pomeriggio si attende dalla Germania l’annuncio sui Prezzi al Consumo, e dagli Stati Uniti la diffusione del PIL.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 14.796 punti.