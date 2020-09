1 minuto in Borsa 30 settembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Saipem (+4,50%). I più forti ribassi si verificano su Banca Generali, che continua la seduta con -2,65%.

Sul mercato di Chicago, giornata negativa per il petrolio, che continua gli scambi a 39,01 dollari per barile, in calo dello 0,71%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Italia annunciati i Prezzi al Consumo su base annuale, pari a -0,5%. Su base mensile, lo stesso dato si attesta su -0,6%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PIL e degli Occupati ADP.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 11.278,5 punti.