1 minuto in Borsa 30 ottobre 2020

(Teleborsa) – Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Saipem (+6,37%). I più forti ribassi si verificano su Recordati, che continua la seduta con -3,80%.

Lo Spread migliora, toccando i +132 punti, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,69%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicati in Unione Europea il dato sul PIL, pari a -4,3%, e il dato sul Tasso di Disoccupazione, che si attesta su 8,3%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan, che del PMI Chicago.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 11.227 punti.