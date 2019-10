1 minuto in Borsa 30 ottobre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, decolla Fiat Chrysler, con un importante progresso del 9,51%. Le peggiori performance si registrano su Pirelli, che ottiene -7,02%.

Nel comparto energetico, seduta sulla parità per il petrolio, che si attesta a 55,57 dollari per barile.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicato il dato sul Tasso di Disoccupazione in Germania, pari a 5%, e il dato sui Prezzi al Consumo in Spagna, pari a 0,1%. Sono previsti questo pomeriggio dalla Germania l’annuncio dei Prezzi al Consumo, e dagli Stati Uniti quello del PIL.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 8.065,75 punti.