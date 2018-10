1 minuto in Borsa 30 ottobre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, e scambia sulla linea di parità.

In luce sul listino milanese il comparto telecomunicazioni (+1,45%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore beni industriali (-1,34%).

Balza in alto lo spread posizionandosi 303 punti con un incremento di 13 punti.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicato il PIL, in Unione Europea, dove il valore raggiunge 1,7% su base annuale, mentre si registrano 0,2% su base trimestrale. Questo pomeriggio saranno diffusi il dato sui Prezzi al Consumo dalla Germania, e il dato sulla Fiducia consumatori dagli Stati Uniti.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 6.768,75 punti.