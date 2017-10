1 minuto in Borsa 30 ottobre 2017

(Teleborsa) – Si muove all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Saipem (+4,08%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Italgas, che ottiene -1,36%.

L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.270,6 dollari l’oncia.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicati in Spagna il dato sui Prezzi al Consumo, pari a 1,6%, e il dato sul PIL, che si attesta su 0,8%.

Tra i principali indicatori in arrivo, si attende questo pomeriggio dalla Germania la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base mensile che per quella annuale.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.211,75 punti.