1 minuto in Borsa 30 novembre 2020

(Teleborsa) – Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell’Europa.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su Pirelli, che vanta un incremento del 3,82%. Le peggiori performance si registrano su Unicredit, che ottiene -3,83%.

Sul mercato delle materie prime, giornata negativa per l’oro, che continua la seduta a 1.772,1 dollari l’oncia, in calo dello 0,97%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Italia annunciati i Prezzi al Consumo su base mensile, pari a -0,1%.

Su base annuale, lo stesso dato si attesta su -0,2%. Questo pomeriggio l’agenda della Germania prevede la pubblicazione dei Prezzi al Consumo, e si attende dagli Stati Uniti l’annuncio del PMI Chicago.

Si attende una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, mentre il future sul Nasdaq 100 scambia a 12.263,5 punti.