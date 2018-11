1 minuto in Borsa 30 novembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio negativo per le principali borse europee, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, si muove in modesto rialzo Snam, evidenziando un incremento dello 0,99%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Moncler, che continua la seduta con -2,41%.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +289 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,19%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Italia annunciato il PIL su base annuale, pari a 0,7%.

Su base trimestrale, lo stesso dato si attesta su -0,1%.

Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sul PMI Chicago.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 6.874,75 punti.