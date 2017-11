1 minuto in Borsa 30 novembre 2017

(Teleborsa) – La Borsa milanese splende sui principali listini europei, che mostrano buoni guadagni.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore Materie prime (+2,12%).

Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore Viaggi e intrattenimento (-0,79%).

Seduta in frazionale ribasso per l’Euro/Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,24%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicati in Unione Europea il dato sul Tasso di Disoccupazione, pari a 8,8%, e il dato sui Prezzi al Consumo, che si attesta su 1,5%.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che dei Redditi personali.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.323,25 punti.