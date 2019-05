1 minuto in Borsa 30 maggio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Poco mossa la borsa di Milano, che non si allinea all’andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore telecomunicazioni (+0,97%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore alimentare (-1,03%).

tra le maggiori valute, l’Euro/Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Spagna, il valore dei Prezzi al Consumo è 0,8%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e del PIL. In Germania domani i mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.235,25 punti.