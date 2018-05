1 minuto in Borsa 30 maggio 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Mediobanca (+5,99%).

Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio che si attesta sui valori della vigilia a 66,75 dollari per barile.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicato il dato sul Tasso di Disoccupazione in Germania, pari a 5,2%, e il dato sui Prezzi al Consumo in Spagna, pari a 2%.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

È previsto questo pomeriggio dalla Germania l’annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia mensile che annuale.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 6.969,75 punti.