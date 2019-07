1 minuto in Borsa 30 luglio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta negativa per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore alimentare, con un +4,88% sul precedente.

Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo il comparto automotive (-3,05%). Lo Spread peggiora, toccando i +201 punti, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,62%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Francia, pubblicato il PIL, pari a 0,2%. Pubblicato il Tasso di Disoccupazione del Giappone, pari a 2,3%. Questo pomeriggio sono in programma dalla Germania la pubblicazione dei Prezzi al Consumo, e dagli Stati Uniti quella di S&P Case-Shiller.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.970,5 punti.