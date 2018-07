1 minuto in Borsa 30 luglio 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta al ribasso per le principali borse del Vecchio Continente. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, andamento positivo per Fiat Chrysler, che avanza di un discreto +1,44%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su BPER, che continua la seduta con -1,58%.

Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.222,6 dollari l’oncia.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Spagna, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 2,2%.

Un cenno ai prossimi dati macro.

È previsto questo pomeriggio dalla Germania l’annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia mensile che annuale.

Ancora questo pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicato il Vendita case in corso.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.283 punti.