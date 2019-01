1 minuto in Borsa 30 gennaio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Moncler (+5,46%). Le peggiori performance si registrano su Juventus, che ottiene -5,34%.

Sul mercato di Chicago, segno più per il petrolio, in aumento dello 0,92%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, annunciato il PIL della Francia, pari a 0,3%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia del PIL, che degli Occupati ADP. È previsto sempre questo pomeriggio dalla Germania l’annuncio dei Prezzi al Consumo.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.271 punti.