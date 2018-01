1 minuto in Borsa 30 gennaio 2018

(Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei.

Si distingue a Piazza Affari il settore Telecomunicazioni ed esibisce un +1,68% sul precedente.

In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto Chimico (-2,17%).

Sulla parità lo spread, che rimane a quota 135 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,03%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, annunciato il PIL in Unione Europea, pari a 0,6%, e in Spagna, dove il valore è 0,7%.

Tra i principali indicatori in arrivo, è previsto questo pomeriggio dalla Germania l’annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia mensile che annuale.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 6.965 punti.