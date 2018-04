1 minuto in Borsa 30 aprile 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta negativa per il listino milanese, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Tenaris (+3,12%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Fiat Chrysler, che ottiene -2,42%.

Perde terreno l’oro, che scambia a 1.313 dollari l’oncia, ritracciando dello 0,77%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Italia annunciati i Prezzi al Consumo su base mensile, pari a 0,1%.

Su base annuale, lo stesso dato si attesta su 0,5%.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell’Indice Fed di Dallas e di Vendita case in corso.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.695,5 punti.