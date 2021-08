1 minuto in Borsa 30 agosto 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incandescente Interpump, che vanta un incisivo incremento del 2,02%. Le più forti vendite si manifestano su BPER, che prosegue le contrattazioni a -0,98%.

Tra le principali materie prime, l’oro è sostanzialmente stabile su 1.816,1 dollari l’oncia.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicati in Spagna il dato sui Prezzi al Consumo, pari a 3,3%, e il dato sulle Vendite al Dettaglio, che si attesta su 0,1%. Si attende dalla Germania la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto questo pomeriggio. I mercati sono in attesa del Tasso di Disoccupazione sempre della Germania, in previsione domani.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 15.445 punti.