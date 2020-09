1 minuto in Borsa 3 settembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta sostanzialmente rialzista, quella di oggi, per la borsa milanese, in un contesto europeo più che positivo.

Settore viaggi e intrattenimento (+2,85%) in buona luce sul listino milanese. Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nel comparto tecnologia (-1,01%).

Tra i principali cambi, sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,34%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, annunciati in Unione Europea il dato sulle Vendite al Dettaglio, pari a -1,3%, e il dato sul PMI composito, che si attesta su 51,9 punti. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell’ISM non manifatturiero e del PMI composito.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 12.288,75 punti.