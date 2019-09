1 minuto in Borsa 3 settembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio negativo per le principali borse europee, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità.

Settore automotive (+0,77%) in buona luce sul listino milanese. Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo il comparto viaggi e intrattenimento (-0,95%).

Torna a scendere lo spread, attestandosi a +163 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,90%.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI manifatturiero e dell’ISM manifatturiero. Si attende domani dall’Unione Europea la diffusione delle Vendite al Dettaglio e del PMI composito.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.632,5 punti.