1 minuto in Borsa 3 novembre 2020

(Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee.

Si distinguono a Piazza Affari il settore bancario (+3,25%).

In discesa lo spread, che retrocede a quota +131 punti, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,70%.

È previsto domani nel pomeriggio negli Stati Uniti l’annuncio degli Occupati ADP, del PMI composito e delle Scorte di Petrolio.

Ancora domani, in Unione Europea, sarà pubblicato il PMI composito.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 11.134,5 punti.