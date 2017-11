1 minuto in Borsa 3 novembre 2017

(Teleborsa) – Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Fiat Chrysler (+2,42%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su BPER, che ottiene -2,13%.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a 142 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,79%.

Tra i principali indicatori in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio dell’ISM non manifatturiero, del PMI composito, degli Ordini dell’Industria e della Bilancia commerciale.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.259,25 punti.