1 minuto in Borsa 3 marzo 2021

(Teleborsa) – Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Telecom Italia (+3,04%). I più forti ribassi si verificano su Nexi, che continua la seduta con -2,10%.

Sulla piattaforma americana del CME, giornata di forti guadagni per il petrolio, in rialzo dell’1,89%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicato il dato sul PMI composito in Unione Europea, pari a 48,8 punti, e il dato sul PIL in Italia, pari a -1,9%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia delle Scorte di Petrolio, che del PMI servizi.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.151,5 punti.