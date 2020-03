1 minuto in Borsa 3 marzo 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee.

Settore tecnologia (+2,72%) in buona luce sul listino milanese.

In deciso ribasso lo spread, che si posiziona a +166 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all’1,08%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicato il Tasso di Disoccupazione dell’Italia, pari a 9,8%. Si attende domani dalla Germania e dall’Unione Europea la diffusione delle Vendite al Dettaglio. Sempre domani è in programma il dato sul PMI composito sempre dell’Unione Europea.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 8.859,25 punti.