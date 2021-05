1 minuto in Borsa 3 maggio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata positiva per Piazza Affari, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, su di giri Unicredit (+2,32%).

Tra le principali materie prime, lieve aumento dell’oro, che sale a 1.778,5 dollari l’oncia.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicato il dato sul PMI manifatturiero in Unione Europea, pari a 62,9 punti, e il dato sulle Vendite al Dettaglio in Germania, pari a 7,7%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia del PMI manifatturiero, che dell’ISM manifatturiero.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.893,75 punti.