1 minuto in Borsa 3 maggio 2018

(Teleborsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia.

In luce sul listino milanese il comparto Materie prime (+1,29%).

Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nel comparto Automotive (-1,48%).

Sostanzialmente stabile l’Euro/Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,2.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Unione Europea, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 1,2%.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l’annuncio di Produttività, delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e della Bilancia commerciale.

Si attende un avvio contrastato per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 6.632,75 punti.