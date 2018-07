1 minuto in Borsa 3 luglio 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente.

Buona la performance a Milano del comparto telecomunicazioni (+2,30%).

In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto chimico (-1,10%).

Scende lo spread, attestandosi a 229 punti, con un calo di 7 punti, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,60%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Unione Europea, annunciate le Vendite al Dettaglio, pari a 0%.

Tra i principali indicatori in arrivo, domani sono in programma dalla Cina la pubblicazione del PMI servizi Caixin, e dall’Unione Europea quella delle Partite correnti UE (trim.).

Si attende dagli Stati Uniti la diffusione degli Ordini dell’Industria, previsto questo pomeriggio.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.270,5 punti.