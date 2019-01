1 minuto in Borsa 3 gennaio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Tutte in forte calo le principali Borse europee. Giornata “no” anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti.

In luce sul listino milanese il comparto telecomunicazioni (+1,60%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto tecnologia (-7,99%).

Tra le maggiori valute, nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,13.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Unione Europea, annunciato il M3, pari a 3,7%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell’ISM manifatturiero e degli Occupati ADP. I mercati sono in attesa del Tasso di Disoccupazione della Germania, in previsione domani.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.271 punti.