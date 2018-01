1 minuto in Borsa 3 gennaio 2018

(Teleborsa) – Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell’Europa.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, buona performance per STMicroelectronics, che cresce dell’1,68%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Banco BPM, che ottiene -1,74%.

Il Petrolio continua la sessione in rialzo e avanza a 60,86 dollari per barile.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Germania, annunciato il Tasso di Disoccupazione, pari a 5,6%.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Spese delle Costruzioni e dell’ISM manifatturiero.

È previsto domani dalla Cina l’annuncio del PMI servizi Caixin.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.407 punti.