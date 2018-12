1 minuto in Borsa 3 dicembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee.

Tra i best performers di Milano, in evidenza CNH Industrial (+7,16%).

Tra le principali materie prime, segno più per l’oro, che mostra un aumento dello 0,88%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicati in USA il dato sull’ISM manifatturiero, pari a 59,3 punti, e il dato sul PMI manifatturiero, che si attesta su 55,3 punti.

Sono previsti mercoledì dalla Germania l’annuncio degli Ordini dell’Industria, e dall’Unione Europea quello del PMI composito.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.100 punti.