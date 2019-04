1 minuto in Borsa 3 aprile 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo STMicroelectronics (+6,11%). Le più forti vendite si manifestano su Hera, che prosegue le contrattazioni a -0,97%.

Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio che si attesta sui valori della vigilia a 62,67 dollari per barile.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, annunciati in Unione Europea il dato sulle Vendite al Dettaglio, pari a 0,4%, e il dato sul PMI composito, che si attesta su 51,6 punti.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell’ISM non manifatturiero e degli Occupati ADP. Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.559,5 punti.