1 minuto in Borsa 3 agosto 2020

(Teleborsa) – Seduta sostanzialmente rialzista, quella di oggi, per la borsa milanese, in un contesto europeo più che positivo.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Fineco (+3,22%). Le peggiori performance si registrano su Mediobanca, che ottiene -4,63%.

Sul mercato delle materie prime, seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,35%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Unione Europea annunciato il PMI manifatturiero pari a 51,8 punti. In Giappone, lo stesso dato si attesta su 45,2 punti. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI manifatturiero e dell’ISM manifatturiero.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 10.987,25 punti.