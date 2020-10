1 minuto in Borsa 29 ottobre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro.

Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto sanitario (+1,15%). Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo il comparto materie prime (-5,23%).

Tra le maggiori valute, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,35%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Germania annunciato il Tasso di Disoccupazione, pari a 6,2%.

In Spagna, pubblicati i Prezzi al Consumo con valore pari a -0,9%. Questo pomeriggio sono in programma dalla Germania la pubblicazione dei Prezzi al Consumo, e dagli Stati Uniti quella del PIL.

Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 11.174,5 punti.