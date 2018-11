1 minuto in Borsa 29 novembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Poco mossa la borsa di Milano, che non si allinea all’andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia.

In luce sul listino milanese il comparto tecnologia (+2,31%).

In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto viaggi e intrattenimento (-1,80%).

Sul mercato valutario, l’Euro/Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,14.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicato il dato sul Tasso di Disoccupazione in Germania, pari a 5%, e il dato sui Prezzi al Consumo in Spagna, pari a 1,7%.

Un cenno ai prossimi dati macro.

I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo della Germania, in previsione questo pomeriggio.

Domani è in programma il dato sulle Vendite al Dettaglio ancora della Germania.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.872,25 punti.