1 minuto in Borsa 29 marzo 2021

(Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente, che si muovono sulla stessa onda rialzista.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Telecom Italia (+1,97%). Le più forti vendite si manifestano su BPER, che prosegue le contrattazioni a -1,12%.

Sul mercato delle materie prime, sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,36%.

È previsto domani dalla Spagna l’annuncio sia delle Vendite al Dettaglio, che dei Prezzi al Consumo. Ancora domani nel pomeriggio è in programma il dato sui Prezzi al Consumo della Germania. Si attende dall’Italia la diffusione dei Prezzi alla Produzione, previsto sempre domani.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 12.876 punti.