1 minuto in Borsa 29 marzo 2019

(Teleborsa) – Si muovono in rally i principali mercati di Eurolandia. Andamento positivo anche per Piazza Affari.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Telecom Italia (+2,96%). Le peggiori performance si registrano su Campari, che ottiene -0,68%.

Invariato lo spread, che si posiziona a +254 punti, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,48%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Italia annunciati i Prezzi alla Produzione su base annuale, pari a 3,1%. Su base mensile, lo stesso dato si attesta su -0,1%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicata la Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.385 punti.