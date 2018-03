1 minuto in Borsa 29 marzo 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Poco mossa la borsa di Milano, che non si allinea all’andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia.

In buona evidenza a Milano il comparto Media (+1,95%).

Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nel comparto Tecnologico (-0,82%).Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,23.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicato il dato sul PIL nel Regno Unito, pari a 0,4%, e il dato sui Prezzi alla Produzione in Italia, pari a 0,2%. Un cenno ai dati macro più prossimi. Si attende questo pomeriggio dalla Germania la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base mensile che per quella annuale.

Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al rialzo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 7.044,75 punti.